Секрет привлекательного взгляда: какая форма глаз нравится людям больше всего

Самыми привлекательными люди чаще считают большие, округлые и широко открытые глаза, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. Ученые из Университета Квебека выяснили, что ключевую роль играет количество видимого белка глаза — склеры.

Для эксперимента исследователи цифровым образом изменили фотографии 50 мужских и женских лиц. На одних версиях вокруг радужки было видно меньше белка, на других — больше, но без неестественных пропорций. Затем 162 добровольца оценивали лица по привлекательности и другим социальным характеристикам.

Результат оказался устойчивым: лица с большей видимой склерой получали более высокие оценки. Они также чаще вызывали ощущение надежности и доверия.

Авторы считают, что такой эффект может быть связан с молодостью и выразительностью. Более открытые глаза проще «читать», по ним легче отслеживать направление взгляда и понимать, куда направлено внимание человека. Это важно для общения: люди с младенчества реагируют на чужие глаза и следят за взглядом других.

Ученые отмечают, что видимость склеры обычно меняется с возрастом и достигает пика примерно в 20–25 лет. При этом цвет белков глаз тоже важен: стойкая желтизна, покраснение или синеватый оттенок могут указывать на проблемы со здоровьем и требуют консультации врача.