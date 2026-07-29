Компания в Коломне увеличит мощности производства готовых блюд. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит ₽700 млн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, компания ООО «ТПК НВН» запустит на территории округа производственную площадку по выпуску готовых блюд. Это позволит предприятию выпускать до 5 млн единиц продукции в месяц.

С вводом предприятия в эксплуатацию в округе появится около 200 новых рабочих мест. Из них 60% будут относиться к категории высокопроизводительных.

Завершить строительство планируется в 2027 году.

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