Компания в Коломне увеличит мощности производства готовых блюд
В Коломне запустят производство готовых блюд за ₽700 млн
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Компания в Коломне увеличит мощности производства готовых блюд. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит ₽700 млн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, компания ООО «ТПК НВН» запустит на территории округа производственную площадку по выпуску готовых блюд. Это позволит предприятию выпускать до 5 млн единиц продукции в месяц.
С вводом предприятия в эксплуатацию в округе появится около 200 новых рабочих мест. Из них 60% будут относиться к категории высокопроизводительных.
Завершить строительство планируется в 2027 году.
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