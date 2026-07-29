Министерство энергетики Подмосковья передало оборудование военным медикам

Подмосковье передало энергетическое оборудование в зону проведения СВО

Официально

Фото: [Мособлэнерго]

Министерство энергетики Московской области совместно с АО «Мособлэнерго» передало энергетическое оборудование военным медикам, которые работают в зоне проведения СВО.

В частности, были переданы комплектная трансформаторная подстанция и силовой трансформатор. Они обеспечат электроснабжением медицинские подразделения.

«Военные медики ежедневно спасают жизни наших бойцов. Надежное электроснабжение для них — это необходимое условие для оказания медицинской помощи», — сказал глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил добровольцам орден Мужества и медали «За храбрость».

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