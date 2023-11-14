Андрей Воробьев наградил подмосковных добровольцев из отряда «БАРС»

«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд «Барс» на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку», - обратился губернатор к бойцам.

В числе награжденных — военнослужащий с позывным Берет. Он руководил отделением артразведки, участвовал в боевых действиях и был ранен из миномета.

«Пойти на СВО было мое взвешенное решение, я не мог остаться в стороне. Сейчас у меня контракт закончился, прошла операция, прохожу реабилитацию. Восстановимся и вперед!» - поделился боец.

В церемонии награждения также приняли участие члены семей бойцов. После награждения губернатор пообщался с военнослужащими и их близкими. Он отметил, что в области стараются сделать все возможное для оказания помощи бойцам и их родным.

«Поздравляю вас, дай бог, чтобы все вернулись домой живыми, чтобы вас там ждали, чтобы дети видели своих отцов и обязательно ими гордились. Ну и, конечно, за нашу Победу!» - сказал Воробьев.

Он напомнил о работе реабилитационного центра «Ясенки», где действует восемь программ. Лечение бесплатно и рассчитано на три недели. В планах — построить в учреждении бассейн с современными акватренажерами.

В мероприятии приняла участие и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Бойцы выразили благодарность учреждению, волонтерам и медикам за оказываемую поддержку.

Ранее глава региона рассказал о ходе реконструкции в центре «Ясенки».