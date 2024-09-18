Андрей Воробьев: Нахабинская гимназия будет носить имя Героя России Александра Водопьянова

Сегодня на здании гимназии открыли мемориальную доску в память о военнослужащем. На церемонии присутствовали члены семьи бойца, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

«Дорогие ребята, уважаемые родители, близкие Александра, сегодня мы здесь, чтобы сказать, что мы гордимся нашими героями, мы гордимся вашим сыном! В Московской области дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Он проходил подготовку в одной из них. Эти подразделения выделяются в отдельный ранг, там особые задачи, особый профессионализм, там те, кто всю свою жизнь посвящает защите Родины. Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны. <…> Я также хочу поблагодарить учителей, которые здесь присутствуют, ребят за то, что вы проявили инициативу, и с сегодняшнего дня школа будет носить имя Александра», — сказал Андрей Воробьев.

Александру Водопьянову указом президента присвоено звание Героя России посмертно. Медаль «Золотая звезда» родителям, бабушке и сестре военнослужащего передал Юнус-Бек Евкуров.

Фото: [ Константин Семенец ]

Александр Водопьянов учился в Нахабинской гимназии с первого класса. В школе он увлекался футболом, а после выпуска поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище ВС РФ. После обучения прошел службу в отдельной бригаде спецназначения в должности командира группы.

В кабинете математики Нахабинской гимназии появился уголок, посвященный памяти Александра Водопьянова. Здесь установили «Парту Героя» и сохранили личные вещи бойца — школьный дневник, фуражку, часы, тельняшку.

Фото: [ Константин Семенец ]

На СВО Александр Водопьянов ушел в январе этого года, в мае под Херсоном группа под командованием гвардии лейтенанта Водопьянова столкнулась с засадой диверсионной группы противника, но даже получив ранение военнослужащий в одиночку продолжил ближний бой, дав возможность остальным бойцам отойти.

После перегруппировки Александр Водопьянов повел бойцов дальше и получил второе ранение, но продолжил командование. Он сумел вывести свою группу на точку эвакуации, куда за военнослужащими пришла лодка. Бойцы добрались до берега под минометным обстрелом, а после отразили атаку дрона, но потеряли командира. Александру Водопьянову было всего двадцать три года.

«Да, заветы Суворова — сам погибай — товарища выручай — у него были в крови. Хочу выразить огромную благодарность родителям, естественно, в первую очередь, за воспитание такого парня, за то, что этот парень в свое время читал те книжки, смотрел те фильмы, воспитывался как настоящий герой», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ личный архив семьи Водопьяновых ] Фото: [ личный архив семьи Водопьяновых ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Александр рос в семье военнослужащих. Его отец — Владимир Водопьянов — удостоен «Ордена Мужества», а старшая сестра работает инженером-конструктором в оборонном комплексе.