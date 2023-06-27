Андрей Воробьев навестил детей участников СВО в оздоровительном лагере «Литвиново»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей участников спецоперации в оздоровительном комплексе «Литвиново» под Наро-Фоминском. Глава региона проверил условия проживания ребят и познакомился с их досугом.

Сейчас в лагере бесплатно отдыхают около трехсот детей от семи до пятнадцати лет из 37 округов региона. Для них предусмотрено шесть смен, продолжительность каждой составляет две недели. В этом году для детей участников СВО было выделено три тысячи путевок. Сейчас к концу подходит уже вторая смена, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Я приехал к вам, чтобы вас обнять, узнать, нравится ли вам здесь, какие есть пожелания. Вожатые и инструкторы говорили, что вы дружные, очень добрые, с удовольствием общаетесь друг с другом и это очень приятно», — сказал губернатор.

Дети, в свою очередь, признались Андрею Воробьеву, что им все нравится, особенно пятиразовое питание. Также они рассказали, что каждый отряд назван в честь какого-либо подмосковного города и имеет свой гимн.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Ребята также поинтересовались у главы региона, кем он мечтал стать в детстве, есть ли у него домашние животные, какие книги любит и сложно ли быть губернатором.

«И тяжело, и ответственно, но главное — любить то, что ты делаешь. <…> Не случайно говорят: счастье — это, когда ты радостно идешь утром на работу и вечером с удовольствием возвращаешься домой. Поэтому хочу, что бы все вы нашли свое призвание», — подчеркнул Воробьев.

Дети также рассказали Андрею Воробьеву про своих родителей, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Губернатор подчеркнул, что бойцы, участвующие в СВО, совершают множество героических поступков.

Так, восьмилетняя Даша из Лобни рассказала, что во время выполнения боевой задачи ее папа наступил на мину и чудом остался жив, а десятилетняя Милана из Пушкино рассказала, что ее отец вытащил товарища из горящего танка.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Оздоровительный комплекс «Литвиново» работает с 1955 года и входит в тройку лучших детских лагерей Московской области. Сейчас здесь четырнадцать спальных корпусов, два крытых бассейна, два спортивных зала, а также тренажерный и бильярдные залы, аэрохоккей и открытые спортплощадки.

Как рассказал директор комплекса «Литвиново» Дмитрий Еремейцев, в лагере также есть библиотека и действуют кружки по различным направлениям. Дети занимаются актерским мастерством, рукоделием, хореографией, музыкой и литературой. Также в оздоровительном комплексе работает психологическая служба.