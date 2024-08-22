Андрей Воробьев назвал лучшие школы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Форума педагогов Подмосковья назвал лучшие школы региона и вручил им награды. В тройку лучших вошли Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Одинцовский «Десятый лицей» и Гимназия №16 «Интерес» в Люберцах.

«Спасибо всем, кто участвует в образовании наших детей, любит свою работу и вкладывается в нее всей душой. Мы со своей стороны продолжим поддерживать вас во всем и помогать», - сказал губернатор.

Он напомнил, что ранее Физтех-лицей им. П. Л. Капицы был признан лучшей школой России. Наравне с гимназией им. Е. М. Примакова в Одинцово он уже четвертый год является обладателем звания «Абсолютный лидер образования».

В форуме также приняла участие директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Она отметила важность качественного школьного образования, так как оно закладывает фундамент, на котором строится общество.

«В школе важно давать не только науку, но и нравственность, мораль, традиции. Конечно, нужно развивать у молодого поколения и медийную, и информационную грамотность, умение анализировать информацию, выверять данные, но при этом учить сохранять критическое мышление, чтобы все это не вытеснило базовое представление о мире, человеке», - подчеркнула она.

Съезд учителей собрал педагогов и директоров образовательных учреждений. Кроме того, мероприятие посетили их коллеги из Узбекистана.