Ветеринар-орнитолог клиники «Интерра» Мария Боровская объяснила в беседе с Om1 Новосибирск , что птицы, лежащие на снегу, чаще всего страдают от черепно-мозговых травм после ударов о здания, а не от опьянения забродившими ягодами. Эксперт рассказала, как отличить травму от мифа и чем помочь пострадавшим пернатым.

С наступлением зимы на улицах Новосибирска все чаще встречаются птицы, которых прохожие принимают за опьяневших. Люди, видя валяющихся на снегу пернатых, объясняют их состояние поеданием забродивших ягод. Однако реальность, по словам специалистов, куда трагичнее.

Миф, который мешает помогать

Убеждение о «пьяных» свиристелях годами мешает людям верно оценивать состояние птиц и оказывать им помощь. Массовое появление пернатых, которые не могут передвигаться и лежат на земле, напрямую с алкоголем не связано.

Как пояснила ветеринар-орнитолог Мария Боровская, такие симптомы нередко указывают на черепно-мозговые травмы, полученные при столкновении с окнами и стенами зданий. Порой птицы ударяются так сильно, что у них появляются разрывы кожи — эти повреждения легко спутать со следами кошачьих когтей.

Эксперт предупредила: если птица после помещения в теплую коробку начала двигаться, это еще не значит, что она восстановилась. Внешнее улучшение может оказаться обманчивым.

Что происходит после забродившей ягоды

Боровская изучила научные работы по этой теме. Ученые проверяли содержание алкоголя в крови птиц и выяснили: его воздействие минимально и быстро сходит на нет из-за ускоренного обмена веществ. Единственное, на что может повлиять спирт, — координация. Именно потеря точности движений и приводит к столкновениям с окнами и последующим травмам.

По словам эксперта, температура тела птиц держится около 40 градусов, а пища проходит через пищеварительный тракт за 30–40 минут. Иными словами, съеденная ягода вскоре покидает организм вместе с пометом. В этом и кроется причина, по которой птица не способна опьянеть от плодов так, как это представляют люди. Даже забродившие ягоды содержат ничтожно мало алкоголя — по крепости их можно сравнить разве что с очень слабым пивом.

Специалист добавила: удар не всегда оказывается смертельным. Иногда птица отлетает от здания или дерева и падает неподалеку — исход зависит от силы столкновения. Так что пернатые, найденные на земле, вовсе не обязательно пьяны: вероятнее всего, они получили черепно-мозговую травму, симптоматика которой напоминает опьянение.

Как помочь пострадавшей птице

Если вы обнаружили на улице птицу, которая не может взлететь или нормально передвигаться, недостаточно просто отнести ее в тепло. Пострадавшую птицу нужно передать в центр реабилитации.

Что касается профилактики, то, по словам Боровской, главная и самая банальная мера — наклейки на окна или просто несвежие стекла, чтобы птицы замечали своего «призрачного врага».