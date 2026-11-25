В Солнечногорске проведут капремонт детского сада «Елочка»
Капремонт детского сада «Елочка» проведут в Солнечногорске
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт МБДОУ № 27 «Елочка», строители наполовину завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить в 2027 году.
Площадь детского сада составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем проведут демонтаж, монтаж инженерных систем, фасадные и кровельные работы, благоустройство территории. На объекте трудятся 31 рабочий, два инженерно‑технических специалиста, задействованы две единицы техники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.