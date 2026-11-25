36-летняя телеведущая Регина Тодоренко с юмором высказалась о новом увлечении мужа, певца Влада Топалова. Она прокомментировала его любовь к ледяным ваннам на церемонии. Слова Регины приводит Super.

Тодоренко призналась, что поддерживает стремление супруга заботиться о себе и следить как за физическим, так и за психологическим здоровьем. При этом экстремальные процедуры вызывают у нее некоторые опасения.

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«Посмотрите на моего мужа — в 41 год он выглядит потрясающе, дай бог всем мужчинам так! Мне очень нравится, что Влад заботится о себе — и о физическом, и о психологическом здоровье. Но честно? Боюсь, что от этих ледяных ванн можно что-нибудь отморозить. Шучу, конечно…» — поделилась телеведущая.

Затем Регина продолжила шутить о семейной жизни. Она отметила, что с мужем страшно куда-то ложиться, поскольку после этого у пары появляются дети. Впрочем, Тодоренко добавила, что они с Топаловым вполне могли бы стать родителями еще 16 детей.

Напомним, Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году. Супруги воспитывают троих сыновей.

Ранее Регина Тодоренко честно рассказала о проблемах со здоровьем после третьих родов.