«Сама открыла дверь»: Оксана Фандера приютила котенка, который неожиданно ворвался в ее квартиру
lady.mail: Фандера рассказала о появлении котенка в своей квартире в Тбилиси
Фото: [соцсети]
59-летняя российская актриса Оксана Фандера приютила необычную гостью в Тбилиси, пишет Леди Mail.
В личном блоге артистка рассказала, как в ее квартире неожиданно появилась маленькая кошка. По словам Оксаны, животное самостоятельно пробралось внутрь.
Фото: [соцсети]
«Пришла сама, с ноги открыла дверь. И что теперь… Знакомьтесь: Парадная. Сокращенно — Пара», — рассказала актриса.
Теперь котенку предстоит освоиться в новом доме и подружиться с собакой, которую Оксана привезла с собой из России. Актриса уже показала первые кадры знакомства животных. Пока они присматриваются друг к другу: пес держится на расстоянии и внимательно наблюдает за маленькой соседкой.
Фандера уже несколько лет живет в Грузии. Актриса нечасто рассказывает о своей жизни в Тбилиси, но время от времени публикует в социальных сетях фотографии и делится отдельными моментами из повседневности.
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