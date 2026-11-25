В личном блоге артистка рассказала, как в ее квартире неожиданно появилась маленькая кошка. По словам Оксаны, животное самостоятельно пробралось внутрь.

Фото: [ соцсети ]

«Пришла сама, с ноги открыла дверь. И что теперь… Знакомьтесь: Парадная. Сокращенно — Пара», — рассказала актриса.

Теперь котенку предстоит освоиться в новом доме и подружиться с собакой, которую Оксана привезла с собой из России. Актриса уже показала первые кадры знакомства животных. Пока они присматриваются друг к другу: пес держится на расстоянии и внимательно наблюдает за маленькой соседкой.

Фандера уже несколько лет живет в Грузии. Актриса нечасто рассказывает о своей жизни в Тбилиси, но время от времени публикует в социальных сетях фотографии и делится отдельными моментами из повседневности.

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