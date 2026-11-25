Телеведущая Елена Летучая отметила 47-летие на Сейшельских островах, сообщает Леди.Mail. Для отдыха она арендовала роскошную виллу, стоимость проживания в которой составляет ₽234 тысячи в сутки.

Жилье расположено на территории национального морского парка. В распоряжении Елены — три спальни, просторная терраса с живописными видами и личный бассейн. Такой отдых телеведущая проводит вместе с мамой.

Помимо проживания, в стоимость включены различные курортные активности. Летучая воспользовалась возможностью поиграть в теннис, а ее мама попробовала свои силы в стрельбе из лука.

Напомним, Летучая получила широкую известность как бескомпромиссная ведущая и продюсер программы «Ревизорро», где она проверяла качество услуг в отелях и ресторанах. Помимо этого, она успешно развивала карьеру тележурналиста, документалиста и продюсера, работая над социальными и авторскими проектами на ведущих федеральных каналах.

Ранее блогер Мария Погребняк рассказала, как отметила свой день рождения в бане.