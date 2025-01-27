Губернатор Подмосковья рассказал о начале подготовки к ямочному ремонту в регионе

В Подмосковье возобновился ямочный ремонт. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов.

«Мы видим большой объем работы и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации», — сказал губернатор.

Он отметил, что обычно такие работы начинают весной, однако, текущие погодные условия позволяют провести их раньше. Воробьев добавил, что в регионе также продолжается работа по созданию и контролю парковочных мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.