Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который по-новому распределяет льготы при поступлении в вузы для победителей и призеров школьных олимпиад. О сути грядущих изменений изданию REGIONS рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин («Единая Россия»).

Речь идет о законопроекте № 1167793-8, который корректирует правила приема для участников так называемых перечневых олимпиад — интеллектуальных состязаний из специального утвержденного списка, дающих особые права абитуриентам. Как пояснил Алексей Говырин, документ разграничивает возможности поступающих в зависимости от статуса их диплома:

Победители олимпиад сохранят за собой право на зачисление в вуз без вступительных испытаний.

Призеры будут поступать на общих конкурсных основаниях, но с автоматическим зачетом максимального балла по профильной дисциплине — их итоговое зачисление определит позиция в общем рейтинге.

Образовательный блок поправок планируют внести в документ ко второму чтению, а заработают обновленные правила для олимпиад начиная с 2026/27 учебного года (сами положения закона вступят в силу со дня его официального опубликования). При этом засчитывать будут только те дипломы, которые школьник получил во время обучения в старших классах (на этапе среднего общего образования).

В зависимости от правил конкретного вуза и направления, свое олимпиадное достижение можно будет применить двумя способами:

приравнять к 100 баллам ЕГЭ по профильному предмету;

зачесть как максимальный результат за дополнительное вступительное испытание — профильное, творческое или профессиональное.

Нововведения затронут исключительно перечневые состязания: для победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) продолжит действовать отдельный порядок льготного приема. Кроме того, дипломы перечневых олимпиад, полученные по 2025/26 учебный год включительно, будут приниматься по старым правилам — воспользоваться ими абитуриенты смогут в течение четырех лет после года проведения олимпиады.

Таким образом, сама логика приема перестраивается под уровень результата. Будущим студентам уже сейчас стоит внимательно сверять статус своего диплома, учебный год его получения и срок действия льготы.