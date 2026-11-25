Стоимость государственного или муниципального участка под зданием при его выкупе фиксируется строго на дату подачи правильно оформленного заявления. О новой правовой позиции Верховного суда REGIONS рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Соответствующее правило Верховный суд РФ закрепил 11 ноября 2026 года в пункте 27 Обзора судебной практики № 20/2026. Пояснение касается ситуаций, когда владелец недвижимости выкупает находящийся под ней государственный или муниципальный земельный надел.

Как отметил Сергей Гаврилов, сумма выкупа рассчитывается по действующим правилам и показателям, актуальным именно на день подачи надлежащего заявления. Эта дата остается неизменной на протяжении всего срока, пока готовится договор купли-продажи. Для собственника это весомый плюс: даже если бюрократическое оформление бумаг затянется, итоговая цена участка не вырастет, а расчет легко перепроверить заранее.

Чтобы обращение признали надлежащим и оно стало точкой отсчета для цены, документ должен соответствовать нормам Земельного кодекса. В заявлении о передаче земли в собственность необходимо указать:

сведения о заявителе и адрес для обратной связи;

кадастровый номер участка;

основание для покупки, вид права и цель использования земли;

пакет приложений, подтверждающих законное право на выкуп.

Для защиты своих интересов юристы рекомендуют владельцам недвижимости обязательно оставлять себе копию заявления, опись приложенных документов и отметку о дате подачи. Получив от органа власти или застройщика проект договора, стоит сразу сверить указанную в нем стоимость с расчетами на день обращения. Если цифры разойдутся из-за длительной подготовки сделки, при согласовании условий можно смело ссылаться на пункт 27 Обзора ВС № 20/2026 и приложить документ, подтверждающий дату подачи заявки.