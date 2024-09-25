Андрей Воробьев: несырьевой экспорт в Подмосковье в 2023 году составил около 9,7 млрд долларов

Губернатор Воробьев

Фото: [Медиасток.рф]

В прошлом году в Подмосковье объем несырьевого экспорта составил около 9,7 миллиардов долларов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам заседания Президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина.

«У нас в Московской области в прошлом году из 13 миллиардов долларов общего объема порядка 9,7 миллиардов — это  несырьевой экспорт, причем на малый и средний бизнес приходится полтора миллиарда», - рассказал губернатор.

Основными областями экспорта являются продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы, текстиль.

Для поддержки предпринимателей в регионе работает Центр поддержки экспорта, внедряются новые механизмы, в том числе сервис «5 шагов экспортера».

«Наш Фонд только за прошлый год вывел на экспорт 142 компании, сумма контрактов составила 136 миллионов долларов», - сообщил Воробьев.

Особое внимание уделяется логистике. В области запустили сухие порты «Селятино» в Наро-Фоминске, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском округе.

Главные партнеры Подмосковья — Китай, Турция, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.

«Мы и дальше будем наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать наши малые и средние предприятия», - заключил губернатор.

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