Андрей Воробьев о цифровизации: отказ от бумаги ускорит процесс получения нужных документов или услуг

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совещании по вопросам цифровизации, которое прошло при участии зампреда Правительства России, руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко и главы Минцифры РФ Максута Шадаева. В его рамках были подведены промежуточные итоги проектов по цифровизации.

«Ряд идей касался отказа от бумаги. Это поможет избавиться от лишней беготни по инстанциям и ускорит процесс получения нужных документов или услуг», - отметил Воробьев.

По его словам, обсудили такие проекты, как электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги и договоры по газу, цифровая эксплуатационная документация на котельные, цифровые архивы и электронные сделки по Росреестру между юрлицами.