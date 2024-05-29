Андрей Воробьев о цифровизации: за четыре года каждый человек в нашей стране почувствовал изменения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию, который проходит под руководством президента России Владимира Путина. В рамках мероприятия губернатор рассказал об итогах внедрения цифры в различные сферы жизни за четыре года.

«За четыре года, уверен, каждый человек в нашей стране почувствовал изменения. Порталом госуслуг сегодня пользуются 115 миллионов человек, то есть абсолютно большая часть населения страны. Учитывая то, что, Владимир Владимирович, только с 14 лет, получив паспорт, можно зарегистрироваться на портале», - сообщил Воробьев.

Он отметил, что в технологиях разбирается и старшее поколение — так, пожилые граждане страны могут дистанционно получать муниципальные, региональные и федеральные услуги. В электронный вид переведены все массовые социальные услуги.

«Электронное голосование, которое состоялось ранее, стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Мы видим это по высокому участию молодежи в выборах», - продолжил губернатор.

Он также отметил важность проактивной выплаты социальных пособий, что позволяет жителям получать поддержку автоматически, без бумажной волокиты, заявлений и справок.

Говоря о цифровизации в сфере образования, губернатор привел в пример такие сервисы, как электронный дневник и электронный журнал, а также возможность записать ребенка в образовательное учреждение дистанционно.

«В здраве — запись к врачу, телемедицина, цифровая медкарта. Технологии ИИ сегодня становятся нормой. И чтение снимков, и роботы, которые могут быстро дать важную информацию. В транспорте сегодня внедрены технологии, которые позволяют видеть расписание автобуса, соответственно, организовать грамотно парковочное пространство», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что в стране также был решен вопрос с доступом в интернет во всех социальных объектах.