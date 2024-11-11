Андрей Воробьев: общие собрания собственников МКД будут проводиться в электронном формате

В Подмосковье общие собрания собственников многоквартирных домов будут проводиться в электронном формате. Новый алгоритм работы обсудили в рамках совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов.

«Вы знаете, что мы провели большую работу с Правительством РФ, и крайне важно быть уверенным в том, что управляющие компании, которые работают и в старом фонде, и в новом, отвечают на все запросы, вопросы жителей. Надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам более оперативно, живо реагировать на вызовы — это и жалобы на УК или, например, необходимость замены управляющей компании», - отметил губернатор.

В области насчитывается около 47 тысяч МКД. Их обслуживают восемь с половиной сотен управляющих компаний. По словам зампреда областного правительства региона — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, в 2023 году пятая часть всех домов Подмосковья сменили УК. С начала текущего года это сделали 3,5 тысячи домов. Смена УК усложняет работу с точки зрения планирования деятельности, и переход на электронное голосование позволит обеспечить стабильность в этой сфере.

«Очень важная проблематика — большое количество поддельных бюллетеней, протоколов голосования на переизбрании управляющих компаний. Поэтому мы всем рекомендуем голосовать в электронной системе ГИС ЖКХ», - сказал Мурашов.

В рамках пилотного проекта электронное голосование в 50 округах проводят муниципальные УК. Принять участие в голосовании можно будет в системе ГИС ЖКХ, в приложении Госуслуги.Дом, передав бланк администратору, через МФЦ.