В Коломне начался демонтаж старого моста через реку Северку в селе Непецино

В селе Непецино городского округа Коломна приступили к демонтажу мостового перехода через реку Северку на Рязанском шоссе. Работы по капитальному ремонту сооружения 1926 года постройки ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей на период капремонта, мостовики обустроили временный мост и объездную дорогу протяженностью 245 м. Движение по ним организовано в реверсивном режиме, а для пешеходов обустроен тротуар», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На основном сооружении длиной более 80 м заменят балки пролетного строения и мостового полотна, смонтируют деформационные швы и гидроизоляцию, устроят дорожную одежду и подходы к мосту, обустроят барьерные и перильные ограждения и тротуар для пешеходов. Также дорожники нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофор.

Капитальный ремонт моста улучшит его безопасность, повысит его грузоподъемность, а также обеспечит комфортную транспортную доступность жителей села Непецино и прилегающих населенных пунктов к трассе М-5 «Урал», а также к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, центру досуга и культуры, спорткомплексу и ж/д станции Непецино. Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется во втором квартале 2027 года.

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