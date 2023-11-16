Андрей Воробьев обсудил с активистами развитие закрытых административно-территориальных образований
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Губернатор Московской области посетил ЗАТО Молодежный, где обсудил с активистами и главами закрытых административно-территориальных образований развитие этих муниципалитетов.
На сегодняшний день в Подмосковье 5 ЗАТО — Звездный городок, Восход, Власиха, Краснознаменск и Молодежный. По поручению губернатора за последние годы здесь прошли заметные преобразования. Он также подчеркнул, что муниципалитетам и дальше продолжат уделять внимание, тем более что ЗАТО вносят большой вклад в поддержку СВО.
«Мы часто бываем в крупных муниципалитетах, но и маленьким стараемся обеспечивать перемены. Очень надеюсь, что они заметны. Однако всегда появляются активные жители, которые ставят перед нами новые задачи. И это правильно. Я хотел бы поблагодарить и присутствующих здесь глав, и неравнодушных жителей, кто активен, критически мыслит и помогает нам проводить преобразования», — отметил Воробьев.
Одно из предложений, поступивших на встрече от Звездного городка — присвоить ЗАТО статус малых городов. В настоящее время его имеет только Краснознаменск, остальные — это поселки городского типа. Согласно федеральному законодательству, ПГТ не всегда могут участвовать в тех же программах поддержки, что и города. Это ограничение в первую очередь касается Президентского конкурса благоустройства.
Губернатор поддержал инициативу и отметил, что предложит рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне.
«Я хочу еще раз поблагодарить всех за то, что сегодня приехали на встречу, мы смогли обсудить вопросы, которые позволят нам дальше развиваться. Всегда приятно, когда люди замечают перемены. И то, о чем мы договорились, обязательно сделаем — это и капремонт, и благоустройство, и спортивная инфраструктура», — подытожил глава региона.