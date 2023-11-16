Андрей Воробьев обсудил с активистами развитие закрытых административно-территориальных образований

На сегодняшний день в Подмосковье 5 ЗАТО — Звездный городок, Восход, Власиха, Краснознаменск и Молодежный. По поручению губернатора за последние годы здесь прошли заметные преобразования. Он также подчеркнул, что муниципалитетам и дальше продолжат уделять внимание, тем более что ЗАТО вносят большой вклад в поддержку СВО.

«Мы часто бываем в крупных муниципалитетах, но и маленьким стараемся обеспечивать перемены. Очень надеюсь, что они заметны. Однако всегда появляются активные жители, которые ставят перед нами новые задачи. И это правильно. Я хотел бы поблагодарить и присутствующих здесь глав, и неравнодушных жителей, кто активен, критически мыслит и помогает нам проводить преобразования», — отметил Воробьев.

Одно из предложений, поступивших на встрече от Звездного городка — присвоить ЗАТО статус малых городов. В настоящее время его имеет только Краснознаменск, остальные — это поселки городского типа. Согласно федеральному законодательству, ПГТ не всегда могут участвовать в тех же программах поддержки, что и города. Это ограничение в первую очередь касается Президентского конкурса благоустройства.

Губернатор поддержал инициативу и отметил, что предложит рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне.