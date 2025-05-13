Андрей Воробьев обсудил с Андреем Булгаковым планы по развитию городского округа Щелково

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым. В ее рамках обсудили планы по развитию округа.

«Вы возглавляете Щелково уже пять лет, хорошо знаете территорию. Развитие экономики, капитальный ремонт и строительство новых школ, благоустройство за это время, мы видим, заметно продвинулись», — отметил губернатор.

В Щелково за последние четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения и три участка канализационного коллектора Болшево — Щелково. Также модернизировали КНС «Соколовская» и запустили три котельные. Кроме того, отремонтировали почти 65 км теплосетей, пять ЦТП и котельных.

«Занимаемся сейчас Фряново, это отдаленная, непростая территория. Многие котельные были угольные и неэффективные. Соответственно, нужно продолжать строить больше модульных котельных», — рассказал Булгаков.

В 2020–2025 годах в Щелково расселили 439 жителей аварийных домов. На данный момент расселению подлежат 112 домов, в том числе 84 — в микрорайоне Дальний воронок. В ближайшие три года этот важный проект расселения будет реализован.

С 2020-го в Щелково построили шесть школ и один детсад, а также обновили пять школ, одно учреждение дополнительного образования и два садика. В этом году планируется открыть новый детсад на 240 мест и капитально отремонтировать шесть образовательных учреждений: две школы, один лицей, два детсада и центр допобразования. В 2026–2030 годах обновят 12 школ, семь садиков и одно учреждение допобразования.

В рамках программы «Открытый стадион» стали доступными для жителей 13 площадок. В этом году откроют еще две. Также в округе реконструировали и привели в порядок 27 объектов спортивной инфраструктуры. Еще на трех работы завершатся в 2025–2027 годах. В 2026-м планируют достроить ФОК с бассейном в Монино.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Также в округе отремонтировали ДК им. В. П. Чкалова, где занимаются более 1,3 тыс. жителей. Начали реставрировать усадьбу Фряново, завершили первый этап капремонта КДЦ «Дом офицеров» в Монино. Как отметил глава, в муниципалитете было реализовано множество как небольших, так и крупных проектов благоустройства, в том числе в ряде скверов.

«Очень надеюсь, что эти места и популярны, и наполнены разными событиями. Думаю, что жители почувствовали перемены в благоустройстве», — сказал губернатор.

С 2020 года в Щелково построили новую поликлинику в Новом городке и амбулаторию в микрорайоне Финский, капитально отремонтировали стационар и лечебный корпус № 2 в Щелково, амбулаторию в Медвежьих Озерах. Сейчас обновляют взрослую поликлинику на Парковой улице в Щелково.

За пять лет в Щелково привлекли более 23 млрд руб. инвестиций. Было создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Сейчас реализуется несколько крупных проектов, в том числе по технологическому суверенитету, в их запуск вложат более 12 млрд руб. До 2028 года планируется привлечь свыше 20 млрд руб. инвестиций, создать более 2 тыс. рабочих мест и 85 производственных объектов.

Говоря о поддержке участников СВО и их семей, губернатор отметил, что администрация округа ведет эту работу, уделяет внимание запросам бойцов и их близких.

«Но внимания много не бывает. Наши волонтеры, депутаты — муниципальные, региональные — также обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и ребят, которые защищают нашу Родину, и их семьи», — подчеркнул Воробьев.

В июле у Булгакова истекает срок полномочий главы. Губернатор поинтересовался, готов ли он снова принять участие в конкурсе на эту должность. Тот ответил, что хотел бы продолжить работу.

Ранее губернатор провел рабочую встречу с главой Рузского округа Александром Горбылевым.