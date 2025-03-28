Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Рузского округа

«Только в феврале вы приняли руководство Рузским округом, но территория вам знакома, живете там долгое время. На этот год у нас заметные планы. Зимой, к сожалению, мы столкнулись с рядом проблем в системе ЖКХ, и наша задача за летний период исправить ситуацию. Для этого есть все необходимое. Также все, что касается благоустройства, транспортного обеспечения, качества дорог я прошу вас держать на личном сопровождении», — сказал Воробьев.

Горбылев подчеркнул, что постарается использовать все возможности, чтобы обеспечить благополучие местных жителей. По его словам, специалисты исправляют ситуацию с ЖКХ. В 2025 году планируется открыть блочно-модульные котельные (БМК), которые будут обслуживать пять многоквартирных домов. Помимо этого, в рамках программы модернизации системы ЖКХ здесь построят шесть котельных и проведут капремонт около 14,5 км теплосетей и старой котельной в поселке Тучково.

В части водоснабжения планируется построить очистные сооружения в деревнях Полушкино Колодкино (в 2025 году), поселке Тучково (в 2026-м) и поселке Колюбакино (в 2027-м). В следующем году в Рузе возведут канализационно-насосную станцию. Рабочие также проведут установку 13 водозаборных узлов.

В рамках развития дорожной инфраструктуры в этом году планируется ремонт 53 автомобильных дорог протяженностью более 47 км, а также завершить обустройство объезда в восточной части поселка Тучково.

Глава также рассказал о поддержке участников СВО и их семей.

«Мы постоянно взаимодействуем с семьями участников спецоперации, поддерживаем их. В округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу „Герои Подмосковья“. В преддверии 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне устанавливаем стелу „Населенный пункт воинской доблести“ в Рузе. Важный аспект, что все наши ветераны, которых, к сожалению, уже мало осталось, являются почетными гражданами Рузского муниципального округа», — сказал он.

В 2025-м в Рузе после реконструкции откроется сквер на улице Социалистической, в 2026-м — обновленная площадь Партизан.

В рамках встречи стороны также обсудили обновление социальных объектов. Строители выполняют ремонт в детском саду в поселке Колюбакино, в следующем году они приступят к работам в дошкольном учреждении в поселке Тучково.

Горбылев добавил, что в округе реализуют девять инвестпроектов, реализация которых позволит создать более 700 рабочих мест. В них вложат 2,5 млрд рублей. Так, например, в этом году планируется запуск завода по производству железобетонных конструкций и первой очереди контейнерного терминала.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.