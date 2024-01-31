Андрей Воробьев обсудил с главой ЗАТО Восход развитие муниципалитета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой ЗАТО Восход Еленой Филатовой развитие муниципалитета. Он поддержал ее решение об участии в новом конкурсе на место главы.

«У вас заканчивается срок исполнения своих обязанностей. Знаю, что вы очень любите свой поселок, поэтому, если готовы работать дальше, мы вас поддерживаем», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что на любой территории важно обеспечивать позитивные перемены, и ЗАТО Восход — не исключение.

Филатова выразила губернатору благодарность за доверие. Она сообщила, что за последние пять лет бюджет муниципалитета вырос в два с половиной раза. Это позволило обеспечить перемены. Были отремонтированы амбулатория, девять многоквартирных домов, которые были построены в 60-е годы, а также ДК. В 2025-2026 годах отремонтируют местные очистные сооружения.

Одна из наиболее актуальных задач сейчас — модернизация коммунальной инфраструктуры. Прошлым летом была отремонтирована котельная. В этом году планируется реконструировать инженерные сети.

«В этом году мы поменяем 3,4 километра сетей теплоснабжения, более 10 километров водоснабжения и водоотведения. В 2024-м планируем также установить индивидуальные тепловые пункты», - рассказала глава.

В рамках встречи обсудили вопрос дополнительного финансирования для проведения благоустройства парковой территории и зоны отдыха у пруда, а также обустройства въездной группы.

«Первую часть средств вы получите уже в этом году — уверен, что жители сразу почувствуют изменения. А завершить благоустройство мы должны в течение двух лет», - сообщил губернатор.

Кроме того, обсудили капремонт школы, которая была построена в 1965 году. Работы стартуют в январе следующего года.

«Вам за оставшееся время нужно сделать всю проектную документацию и очень внимательно посмотреть, где будут учиться дети на период капремонта», - подчеркнул Воробьев.

Филатова ответила, что вопрос уже проработали. Так, с первого по четвертый классы временно будут учиться в здании детсада. Остальные классы — в ДК. Завершить работы планируется к началу учебного года 2025-го.