Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Орехово-Зуевского округа

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе построят и модернизируют 15 котельных, проведут ремонт пяти школ и стадиона «Торпедо», а также благоустроят лесопарк и два сквера. Эти темы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой округа Русланом Заголовацким.

«В Орехово-Зуевском городском округе в последние годы мы реализуем заметные программы, связанные и с благоустройством, и с системой ЖКХ — в этом году продолжим масштабную программу по обновлению коммунальной инфраструктуры, в частности, коллекторов. Давайте обсудим, чем еще можем помочь, какие темы наиболее актуальны для жителей», — сказал Воробьев.

В округе в рамках концессионного соглашения реализуют масштабную программу модернизации системы теплоснабжения, которая затрагивает Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Дрезну. Глава отметил, что 90% запланированных в этой отрасли работ проведут в июне–октябре этого года, остальные — до марта 2026 года. В этом году также запустят шесть блочно-модульных котельных, одна из них — в микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулево, где квартиры пока питает единственная котельная.

Помимо этого, в округе пройдет ремонт коллекторов, в том числе на участке в Дрезне, а также продолжится модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

В 2025 году обновят ДШИ им. Я. Флиера в Ликино-Дулеве, СОШ № 17 в деревне Малая Дубна, Авсюнинская и Ильинская школы, Демиховский лицей, а также дошкольное отделение гимназии № 14 в Орехово-Зуеве. Помимо этого, за три года построят пристройку к Ликино-Дулевскому лицею.

В рамках обсуждения темы здравоохранения Заголовацкий отметил, что в округе идет капитальный ремонт 1-й больницы — главного корпуса и стационара. Помимо этого, ведется работа и по обновлению спортивной инфраструктуры — до конца года в Орехово-Зуеве завершат капремонт стадиона «Торпедо», в следующем году откроют после реконструкции стадион «Русич», отремонтируют корпус № 1 спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве и уложат новое футбольное поле на стадионе «Локомотив» в Демихове.

В планах на этот год также благоустроить два сквера — детский в Дрезне и на улице Калинина в Ликино-Дулеве.

«Также приступим к работам по благоустройству ЛиАЗ Парка — территория сквера «Заводской» в микрорайоне ЛиАЗ. Помимо этого, хотим обустроить лесопарковую зону в Орехово-Зуеве площадью практически 60 га», — сказал глава муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.