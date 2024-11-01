Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», - сказал губернатор.

Сейчас в регионе на особом контроле находится работа, которая связана с прохождением отопительного сезона и с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры.

В муниципалитетах активно устанавливают датчики температуры и давления. Оборудовано уже свыше 1,6 тысячи котельных. До конца года датчики появятся на 2,1 тысячи объектов.

В рамках программы модернизации в 2024 году в области реализуют 170 мероприятий. В частности, работы проведут на 39 котельных и ЦТП, а также на 185 километрах теплосетей. План выполнен примерно на 80%.

Для обеспечения контроля при выполнении работ в регионе создали межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли и сотрудники правоохранительных органов.

В рамках совещания участники также обсудили ход капремонта многоквартирных жилых домов. На текущий год запланированы работы в четырех тысячах зданий.