Андрей Воробьев: одно из главных направлений нашей работы — поддержка участников СВО
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам 22-го съезда партии «Единая Россия», который сегодня провел президент РФ Владимир Путин, отметил важность поддержки участников СВО и их семей.
«Для Подмосковья одним из главных направлений работы остается поддержка участников СВО и их семей. Мы стали одним из пилотных регионов для программы «Время Героев». Один из участников СВО уже работает у нас в правительстве. Эту программу мы продолжим. Уже сейчас формируется второй поток», - рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что в регионе продолжится реализация крупных проектов, инициированных партией. В числе таких проектов — программа капитального ремонта образовательных учреждений. Ее продлили до 2031 года. В Подмосковье в следующем году планируют провести работы в 56 школах и 42 детсадах.
«Вместе мы продолжим работать на благо страны, Подмосковья и всех наших жителей. Уверен, все получится!» - заключил губернатор.