Андрей Воробьев: одно из главных направлений нашей работы — поддержка участников СВО

«Для Подмосковья одним из главных направлений работы остается поддержка участников СВО и их семей. Мы стали одним из пилотных регионов для программы «Время Героев». Один из участников СВО уже работает у нас в правительстве. Эту программу мы продолжим. Уже сейчас формируется второй поток», - рассказал губернатор.