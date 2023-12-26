Андрей Воробьев: около 120 новых машин скорой помощи поступили в медучреждения Подмосковья в этом году

В текущем году в медицинские учреждения Подмосковья поступило около ста двадцати новых машин скорой помощи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Речь идет об автомобилях «Газель Next» классов В и С, а также полноприводных «Нивах» класса В. Машины поступили на подстанции в пятидесяти городских округах, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Один автомобиль по поручению губернатора передали ФНКЦ реаниматологии и реабилиталогии.

«За предыдущие три года передали на подстанции свыше шестисот автомобилей. В этом году — еще сто деватнадцать. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой — «реанимации на колесах», а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Машины укомплектованы в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, оснащены системой «Глонасс». Автомобили приобретены за счет средств подмосковного бюджета. Ранее Московская область получила от Минпромторга РФ 36 машин.

Губернатор добавил, что автомобили скорой помощи стараются равномерно распределять по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Автопарк службы СМП регулярно обновляется. Работа в данном направлении будет продолжена.

Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в системе скорой помощи региона работают почти десять тысяч специалистов. В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят пятьдесят шесть подстанций и восемьдесят три поста СМП. В их арсенале — около тысячи автомобилей. С 2020 года автопарк обновили более чем на три четверти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что все медицинские учреждения региона должны соответствовать новым стандартам.