Андрей Воробьев: все медучреждения Подмосковья должны соответствовать современным стандартам

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность модернизации и ремонта учреждений здравоохранения региона. По его словам, они должны соответствовать современным стандартам.

Воробьев сообщил, что в 2023 году в Подмосковье обновили свыше 160 учреждений. В следующем году планируется провести работы еще примерно в 120. В рамках программы перезагрузки поликлиник в 2022 году модернизировали 50 учреждений, в 2023-м — 100 и 30 стоматологий.

«Наша задача — сделать так, чтобы все поликлиники, амбулатории, стационары соответствовали современным стандартам и ожиданиям людей. Поэтому каждый год берем в работу десятки объектов — это и капитальный ремонт, и текущий, и аварийно-восстановительные работы», - сказал губернатор.

Сегодня в Подмосковье после капремонта сегодня открыли сразу пять медучреждений — в Кашире, Подольске, Истре, Наро-Фоминске, Жуковском.

В терапевтическом корпусе Каширской больницы ремонт провели впервые — здание построено в 1978 году. Здесь работает шесть отделений на 110 коек. Здание привели в порядок, установили новое оборудование, создали доступную среду.

В Наро-Фоминске открыли поликлинику в селе Петровское на 200 посещений. Сейчас здесь завершается ремонт рентген-кабинета. В учреждении также обновили помещения, создали безбарьерную среду.

В Истре отремонтировали поликлинику в Новопетровском. В ней заменили все, кроме стен, установили современное оборудование. В планах — установить цифровой рентген-аппарат.

Также открылся корпус регионального центра травматологии и ортопедии Жуковской ОКБ. В нем работают две новейшие операционные и 20 плановых ортопедических коек. Штат сотрудников полностью укомплектован.

Помимо этого, отремонтировали стационар Подольской ОКБ в поселке Северный. Двухэтажное здание было построено в 1964 году, ремонт здесь не проводили около 15 лет. Здесь обновили фасад и внутреннюю отделку, заменили коммуникации, установили новое оборудование.