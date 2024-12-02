Андрей Воробьев: около 1,8 тысячи контейнерных площадок обновят в Подмосковье в 2024-2025 годах

Около 1,8 тысячи контейнерных площадок планируется обновить в Подмосковье в этом и следующем годах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов.

«Мы наметили обновить и облагородить 295 контейнерных площадок в этом году. На следующем этапе, весной-летом, нам нужно сделать еще порядка полутора тысяч объектов», – рассказал губернатор.

По его словам, также в регионе ведется работа по расширению географии пунктов приема вторсырья — необходимо создать около пяти тысяч таких площадок для сбора текстиля, алюминия, пластика.

В области обустраивают удобный подъезд для мусоровозов, расширяют действующие и строят новые контейнерные площадки. При этом в округах будут устанавливать новые типы площадок — к примеру, из переработанного пластика.

Помимо этого, продолжают устанавливать фандоматы. За три квартала текущего года с их помощью жители сдали на переработку 270 тонн пластиковой и алюминиевой тары и свыше трех тысяч тонн текстиля. Сегодня в области насчитывается семьсот емкостей для ПЭТ и алюминия, а также полторы тысячи — для текстиля.

«Задача была подобрать три тысячи новых мест дополнительно. В целом пять тысяч пунктов нам даст примерно пятнадцать тысяч тонн мусора в год, который можно перерабатывать», – рассказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

В декабре для предпринимателей начнет работать новый сервис по установке пунктов приема вторсырья. На интерактивную карту нанесут примерно три тысячи доступных для размещения точек. Услуга по заключению соглашения займет семь дней.