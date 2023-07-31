«Мы видим хорошую динамику роста малого и среднего бизнеса. Наша задача — видеть это во всех муниципалитетах. Обращаю внимание глав на то, что это ваша прямая задача — создавать все условия для регистрации и, самое главное, дальнейшей работы малого и среднего бизнеса во всех его сферах», — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с правительством региона и главами округов по ВКС.