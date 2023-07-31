Андрей Воробьев: создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Главы муниципалитетов должны активнее включаться в процесс создания условия для субъектов малого и среднего бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы видим хорошую динамику роста малого и среднего бизнеса. Наша задача — видеть это во всех муниципалитетах. Обращаю внимание глав на то, что это ваша прямая задача — создавать все условия для регистрации и, самое главное, дальнейшей работы малого и среднего бизнеса во всех его сферах», — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с правительством региона и главами округов по ВКС.
Он напомнил, что доля в региональном валовом продукте (РВП) объектов малого и среднего бизнеса составляет на данный момент 24,8%.
«Хотелось бы видеть стабильный регулярный рост доли малого бизнеса, а значит — еще более высокий уровень занятости и еще более прочное состояние муниципальных и, как следствие регионального бюджетов», — добавил глава региона.
Ранее г убернатор уже отмечал важность наполнения парков в округах различного вида торговыми точками, включая общепит и услуги.