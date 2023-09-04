Андрей Воробьев: около 450 врачей Подмосковья получили земельные участки в этом году

Четыре с половиной сотни медиков получили земельные участки в этом году в рамках программы «Земля врачам». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«С января мы выделили медикам 441 участок, а за все время действия программы – свыше двух тысяч», - рассказал глава региона.

Он отметил, что в пяти муниципалитетах были созданы отдельные поселки для врачей со всей необходимой инфраструктурой и подведенными сетями.

«Врачи – всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе, как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдаленных населенных пунктах о здоровье жителей заботились квалифицированные и опытные специалисты, поэтому стараемся дополнительно поддерживать медиков», - сказал Воробьев.

Участки земли предоставляются безвозмездно медикам 38 специальностей в 31 городском округе. В этом году в список специальностей были добавлены гериатры.

В число получателей земли вошла заведующая клинико-диагностической лабораторией ивантеевской ЦГБ Наталья Короткова. На участке она построила дом, куда планирует переехать со всей семьей.

«Просто потрясающее место! Большая благодарность за все. Такая помощь врачам очень актуальна», - сказала она.

Также свой дом построил врач клинической лабораторной диагностики Домодедовской городской больницы Сергей Самойлов. В планах – строительство бани.