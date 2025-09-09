Андрей Воробьев открыл бизнес-форум предпринимателей Московской и Алматинской областей

Форум предпринимателей Московской и Алматинской областей стартовал в Красногорске. Участников поприветствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.

«Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители. Знаю, что наши компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане – это здорово! Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!» — сказал губернатор.

В форуме принимают участие более 100 представителей бизнес-сообщества обоих регионов. В рамках мероприятия Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между областями.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

«Нам очень приятно находиться на территории Подмосковья. С утра мы посетили индустриальный парк «Есипово». Очень приятно видеть, как вы динамично развиваетесь – боретесь не просто за инвестиции, но и за их качество. Каждый квадратный метр, каждый новый ангар привлекает не просто инвесторов, а именно высокотехнологичные, наукоемкие производства. Нам есть чему учиться друг у друга», — отметил Султангазиев.

В июне 2024 года в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между Правительством Подмосковья, АО «Самрук-Қазына» и АО «Қазақстан темір жолы» о создании крупного транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминске. Объем инвестиций в проект составляет 14 млрд руб.

«Наши страны имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире – 7 и 12 приграничных регионов с обеих сторон, соответственно, где проживают порядка 30 млн. человек. Для нас это огромный потенциал: ежедневное общение, большое количество связей – и бизнес, и культура, и простое человеческое общение», — отметил Абаев.

После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить до 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А объемы экспорта в Китай увеличатся в три раза, со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Завершить работы планируется к апрелю 2026 года.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Также подмосковная компания АО «Славтранс-Сервис» и предприятия из Казахстана АО «KTZ-Express» и ТОО «ТЛЦ Алатау» подписали трехстороннее соглашение. В его рамках будет создан Агрохаб на территории Алматинской области.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев и Марат Султангазиев обсудили перспективы сотрудничества регионов.