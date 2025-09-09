Губернатор Подмосковья обсудил приоритетные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана

Встреча прошла в преддверии бизнес-форума предпринимателей Алматинской и Московской областей. В ней также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным – мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть ваши компании у нас. Не случайно сегодня проводим первый такой бизнес-форум. Да, он локальный, но сила его в том, что здесь присутствуют конкретные предприятия, которые уже работают в Московской области или планируют», — сказал губернатор.

В Подмосковье создано шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 19 технопарков. Сегодня члены делегации Алматинской области посетили индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске.

«Наши области похожи — мы находимся внутри больших агломераций, рядом с большими мегаполисами. Мы — вокруг Алматы, вы — вокруг Москвы. Даже структуры экономики и те направления, по которым мы развиваемся, тоже перекликаются», – отметил Султангазиев и пригласил губернатора Подмосковья приехать с ответным визитом.

За последние пять лет объем товарооборота Подмосковья с Казахстаном вырос более чем в 1,8 раза. В прошлом году производители из Серпухова, Лосино-Петровского, Раменского, Люберец, Сергиева Посада и других округов региона заключили 177 экспортных контрактов и вышли на рынок Казахстана.

