Андрей Воробьев отметил важность поддержки президента РФ в реализации крупных проектов в Подмосковье

Губернатор Воробьев

Фото: [Клим Березуцкий]

Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Андрея Воробьева, в любой деятельности успешный результат во многом зависит от партнерства.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой – это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

Также глава региона отметил, что предложения, которые адресуются федеральным властям, всегда рассматриваются, им уделяется внимание.

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