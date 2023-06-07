Андрей Воробьев отметил важность поддержки президента РФ в реализации крупных проектов в Подмосковье
Фото: [Клим Березуцкий]
Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Андрея Воробьева, в любой деятельности успешный результат во многом зависит от партнерства.
«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой – это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
Также глава региона отметил, что предложения, которые адресуются федеральным властям, всегда рассматриваются, им уделяется внимание.