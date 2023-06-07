Андрей Воробьев отметил важность поддержки президента РФ в реализации крупных проектов в Подмосковье

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой – это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.