Андрей Воробьев отметил важность привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов отметил важность оказания поддержки предпринимательству и привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.

«Все это очень важная, чувствительная работа, ведь без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно. Нам помогает Президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национальных проектов, но собственные ресурсы, их привлечение имеет особое значение», - подчеркнул губернатор.

С 2023 года в регионе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий на выход бизнеса на маркетплейсы и открытие его по франшизе. В рамках меры поддержки регион компенсирует часть затрат.

Также субъекты МСП с прошлого года могут получить субсидии на модернизацию и лизинг оборудования. Подать заявку на получение этой меры поддержки можно было в июле. Из 409 отобрано 223 компании, которые получат субсидии в этом месяце.

В августе компании могли подать заявку на получение субсидии для соцпредприятий. Всего поступило 330 заявки. Кроме того, в этом году 107 компаний подали заявки на гранты под расширение и открытие социального бизнеса.

До 1 октября можно подать заявку на получение субсидии для промышленных предприятий, работающих в сфере импортозамещения. Они могут получить до 50% от стоимости закупленного оборудования.

Ознакомиться с календарем субсидий можно на Инвестпортале региона. Также в текущем году в области запустят новый цифровой сервис для малого и среднего бизнеса — проект по использованию ИИ при анализе документов, подаваемых на субсидии.