Андрей Воробьев отметил важность программы «Поликлиника. Перезагрузка»

Подмосковная программа «Поликлиника. Перезагрузка» вошла в число победителей конкурса лучших управленческих практик «Смарт Диалог» — ее признали самой популярной практикой по направлению «Здравоохранение» по итогам общественного голосования, которое провели АСИ и АНО «Диалог Регионы».

Важность программы отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил, что в областные поликлиники каждый день обращаются около двухсот тысяч человек, и потому важно организовать работу учреждений так, чтобы пациентам было максимально комфортно.

«В здраве важно все — и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие — приводим в соответствие. Для этого запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка», суть которого — внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», - сказал Воробьев.

Он отметил, что пятая доля посещений связана с выпиской рецептов. Поэтому в поликлиниках организуют для этого отдельные кабинеты и выписывают электронные рецепты.

«Это позволяет разгрузить других врачей, перенаправить потоки. Самые востребованные точки в поликлинике — такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики — все начинают работать по-новому», - сказал губернатор.

В прошлом году перезагрузку прошли пятьдесят взрослых поликлиник, в этом году — еще пятьдесят взрослых и пятьдесят детских, а также тридцать стоматологий.

«Московская область для нас — регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день сорок практик области внедряется в других субъектах», - отметила директор АСИ Светлана Чупшева.

Победителями конкурса «Смарт Диалог» стали тринадцать проектов из одиннадцати субъектов РФ. Общественное голосование проводилось с седьмого ноября по восьмое декабря.