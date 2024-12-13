Андрей Воробьев отметил важность промышленной ипотеки и поддержки проектов по импортозамещению

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания Координационного совета по промышленности отметил важность поддержки проектов, нацеленных на импортозамещение. Заседание прошло в Доме Правительства Московской области. Участники обсудили развитие индустрии детских товаров в России.

«От имени всех присутствующих здесь хочу сказать слова благодарности за тот стиль работы, который сложился в Минпромторге — и министр Антон Андреевич Алиханов, и вся его команда доступны по самым актуальным вопросам — будь то тяжелая промышленность или какие-то революционные продукты. Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов — это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению», - сказал губернатор.

Он напомнил, что ранее в ходе президиума Госсовета президент отметил важность цифровой трансформации. Для этого, подчеркнул Воробьев, важно коллективное развитие.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Подмосковье сегодня входит в число лидеров по производству товаров для детей. В области в этой сфере работает 150 предприятий, которые выпускают игрушки, одежду, обувь, детское питание, товары для ухода. Кроме того, Подмосковье занимает второе место по экспорту игрушек и игр.

«Московская область лидирует в нашей стране по числу предприятий, выпускающих товары для детей. Хотел бы отдать должное активной позиции руководства области в поддержке этой отрасли, так же как и других секторов обрабатывающей промышленности. Знаю, что коллеги создали удобный интерфейс доступа к федеральным и региональным механизмам. Это особенно актуально, учитывая, что большинство организаций индустрии детских товаров относятся к малому бизнесу», - отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он добавил, что Подмосковье представило свои лучшие практики, которые следует тиражировать в других регионах.

В ходе заседания также вручили награды Минпромторга России и провели выставку детских товаров.