Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Круг добра»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках открытия Съезда детских врачей Подмосковья отметил важность работы фонда «Круг добра». Организация была создана в 2021 году для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Глава региона отметил, что для лечения редких заболеваний детей требуются значительные ресурсы, и порой у родителей и врачей не было возможности оказать маленьким пациентам требуемую помощь.

«Сегодня мы видим, что и программа «Круг добра», и паллиативные центры, которые, в том числе не только принимают у себя, но и выезжают на место, где живет ребенок, — это становится нормой. Ничего не совершенно, нам есть к чему стремиться. Но вместе с тем мы считаем, что это очень важная работа», - сказал губернатор.

По данным на июнь текущего года, благодаря фонду в Подмосковье оказали помощь 596 детям.