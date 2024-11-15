Андрей Воробьев отметил важность создания цифровой витрины данных
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Съезда министров экономического развития регионов России отметил важность реализации проекта по созданию цифровой витрины данных, из которой любое ведомство могло бы взять необходимую ему информацию.
«Мы сейчас с Министерством экономического развития в рамках цифровой трансформации работаем над очень важным элементом наших взаимоотношений. Это отчетность. (...) В случае создания витрины данных, когда и региональная, и федеральная власти могут видеть и запрашивать то по электронному документообороту, что необходимо при достижении тех или иных показателей», - сказал губернатор.
Он также подчеркнул, что сейчас любая экономическая деятельность сталкивается со множеством вызовов, и потому важно оказывать бизнесу всевозможную поддержку.
«Но сегодня, безусловно, все, что касается ограничений, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом, экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, для того чтобы обеспечить конечный продукт, тот замысел, который вынашивает бизнес», - заявил Воробьев.