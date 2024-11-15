Андрей Воробьев отметил важность создания цифровой витрины данных

«Мы сейчас с Министерством экономического развития в рамках цифровой трансформации работаем над очень важным элементом наших взаимоотношений. Это отчетность. (...) В случае создания витрины данных, когда и региональная, и федеральная власти могут видеть и запрашивать то по электронному документообороту, что необходимо при достижении тех или иных показателей», - сказал губернатор.