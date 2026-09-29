В Можайской больнице назвали главные провокаторы гипертонии

Некоторые продукты заставляют сосуды сужаться, а сердце — работать с удвоенной нагрузкой, в результате артериальное давление резко ползет вверх, создавая серьезный риск для здоровья, особенно если такая нагрузка повторяется изо дня в день. Об этом рассказала врач-терапевт Можайской больницы Лариса Лаптева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Главным виновником скачков давления по праву считается поваренная соль (натрий), которая задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови. Кроме того, к «опасной» еде относятся переработанное мясо вроде колбас и сосисок, фастфуд, консервы, копчености и жирные соусы из магазина. Не стоит забывать и про скрытый сахар в газировках и сладостях, который ведет к лишнему весу, а также про кофеин и алкоголь, дающие резкую, но кратковременную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — отметила доктор.

Чтобы держать давление в норме, не обязательно полностью отказываться от привычной еды, достаточно просто пересмотреть привычки. Врач советует готовить дома, заменяя соль на травы и специи, читать этикетки в магазине и ограничивать походы в заведения быстрого питания.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.