14 жертв и задержанный директор: что известно о пожаре на заводе пиротехники в Кубринске

Одна пострадавшая при пожаре на производстве пиротехники в селе Кубринск Ярославской области остается в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Михаил Евраев, сообщил rosbalt.ru.

Женщину доставили в больницу имени Соловьева, где ей оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава региона. По его данным, жертвами пожара стали 14 человек.

По информации издания, задержан генеральный директор предприятия — соответствующие меры приняты в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. На месте пожара работают следователи и криминалисты, а сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы.

По данным издания, электроснабжение Кубринска, прерванное после пожара, удалось вернуть к 01:48. В селе и соседнем Нагорье по-прежнему действуют пункты временного размещения и кабинет неотложной психологической помощи. Сотрудники администрации обходят пострадавших, чтобы оценить ущерб. Регион обещал помочь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ввели режим ЧС после пожара на пиротехническом заводе.