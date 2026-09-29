Западно-Сибирскую железную дорогу возглавил новый руководитель: что о нем известно

Евгений Вейде назначен начальником Западно-Сибирской железной дороги. Ранее, с 2022 года, он руководил Дальневосточной железной дорогой, нового руководителя коллективу по видеосвязи представил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, сообщает пресс-служба ЗСЖД со ссылкой на ТАСС.

Карьера нового руководителя

Вейде начал работать на железной дороге в 2004 году сигналистом на станции Кемерово-Сортировочное Кузбасского отделения ЗСЖД. В дальнейшем он занимал должности оператора поста централизации и заместителя начальника станции.

С 2011 года Вейде работал заместителем главного ревизора по безопасности движения поездов Западно-Сибирской железной дороги. В 2013 году он стал заместителем начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению и занимал этот пост до 2019 года.

Затем Вейде был назначен заместителем, а позднее первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги. В 2022 году он возглавил Дальневосточную железную дорогу.

Новые задачи Вейде

Олег Белозеров отметил значение Западно-Сибирской железной дороги для обеспечения объемов погрузки всей сети РЖД.

Сам Вейде назвал новое назначение большой ответственностью перед руководством компании и коллективом. Он также отметил тесную связь Дальнего Востока и Западной Сибири с точки зрения транспортной логистики, технологий и объемов перевозок и заявил о готовности выполнить поставленные перед магистралью задачи.

Предыдущий начальник ЗСЖД

Весной бывший руководитель Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай был задержан по обвинению в коррупции и по решению суда заключен под стражу.

По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026 года он получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 50 млн рублей. Следствие связывает эти выплаты с покровительством компаниям, а также незаконными указаниями подчиненным и подписанием документов в интересах коммерческих структур.