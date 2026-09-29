Заплати или страдай: общественник рассказал о парадоксе трассы М‑4 «Дон» в Ростовской области

Часть маршрутов трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перейдет в разряд платных. Основные изменения затронут участок с 933-го по 1024-й километр, где сейчас идет масштабная реконструкция, сообщает rostovgazeta.ru. Сергей Левченко — эксперт в области строительства дорог и член регионального штаба Народного фронта — в беседе с изданием объяснил, почему одни участки улучшают, а другие приходят в упадок.

«Тут ситуация странная. Понятно, что мы никуда не денемся от платных участков дорог, которые есть во всем мире. Для тех, кто готов заплатить и хочет быстро проехать — это хороший вариант. Но есть и другая сторона вопроса», — отмечает Сергей Левченко.

По словам эксперта, на платном отрезке от Ростовской области до Краснодарского края, где раньше разрешалось ехать 110 километров в час, скорость снизили до 90.

«А все потому, что качество дороги портится и так быстро уже ехать нельзя», — объясняет спикер.

Общественник задается вопросом: если строят платные скоростные дороги, то почему не появляются качественные бесплатные. Он также отмечает, что многие коммерческие перевозчики стремятся снизить расходы и выбирают альтернативные маршруты, качество которых и без того вызывает сомнения.

«Получается несправедливо, когда люди, которые готовы ехать медленнее и дольше, вынуждены добираться по дорогам в ненормативном или вообще в ужасном состоянии», — уточняет Левченко.

По мнению эксперта, нагрузка на такие дороги растет, а ситуацию усугубляет бесконтрольная система перевеса. В итоге, по словам собеседника, складывается замкнутый круг: платные участки улучшаются, а бесплатные — ухудшаются. Выход из ситуации общественник видит только один.

«Если мы строим платные участки, то давайте распределять средства и на бесплатные. А это очень непростая задача», — констатирует собеседник.

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