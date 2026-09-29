В Подмосковье со старта Социальной газификации подключили к газу 100 тыс. домов

АО «Мособлгаз» выполнило 100-тысячный пуск газа по президентскому проекту — Социальной газификации, юбилейным абонентом стал житель поселка Голубое городского округа Солнечногорск Руслан Горковенко. 30 лет он занимается разведением пчел, рядом с его домом расположены собственная пасека и магазин, где Руслан продает продукты пчеловодства. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Я очень рад, что нам подключили газ. Он примерно в три раза дешевле электричества, поэтому расходы на отопление и бытовые нужды будут значительно ниже. Теперь можно не переживать о затратах на электроэнергию», — поделился он.

Чтобы подключить дом, специалисты Мособлгаза проложили 43 м газопровода до границы участка. При этом 13-метровый участок — под автомобильной дорогой методом горизонтально-направленного бурения без вскрытия дорожного полотна.

Проект догазификации реализуется в регионе с июня 2021 года. За это время в программу вошли 3,1 тыс. населенных пунктов и 1,4 тыс. садовых некоммерческих товариществ.

«Уже на протяжении 5 лет Московская область реализует программу Социальной газификации. Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж — к газу подключили 100-тысячный дом. Продолжаем работу в этом направлении — в плане на ближайшие 5 лет подключить еще 70 тыс. домовладений», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Отметим, программа Соцгазификации предусматривает бесплатное доведение газопровода до границ земельных участков в населенных пунктах, включенных в программу. Заявку на подключение можно подать онлайн — через интерактивную карту газификации.

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