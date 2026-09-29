В Подмосковье подали более 10 тыс. заявлений на аттестацию педагогов

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 10 тыс. заявлений на профессиональную аттестацию педагогических работников, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Образование» – «Педагогам», ею могут воспользоваться педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных и частных организациях региона. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

В регионе можно получить следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник, педагог-методист (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию).

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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