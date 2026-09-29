В Красногорске пройдет фестиваль «Кленовые выходные»
Фестиваль «Кленовые выходные» пройдет в Красногорске
Фото: [Музей-заповедник «Архангельское»]
В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске будет проходить фестиваль «Кленовые выходные». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ждет зона для проведения чаепития из самовара с выпечкой и ароматным лесным вареньем, программа рассчитана на времяпровождение в кругу семьи или друзей. Фотографы предложат посетителям бесплатную фотосессию на фоне старинной усадьбы в ярких осенних красках. На территории пройдут концерты, мастер-классы и световое шоу. Регистрация доступна на сайте.
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