В Красногорске пройдет фестиваль «Кленовые выходные»

Фестиваль «Кленовые выходные» пройдет в Красногорске

Официально

Фото: [Музей-заповедник «Архангельское»]

В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске будет проходить фестиваль «Кленовые выходные». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет зона для проведения чаепития из самовара с выпечкой и ароматным лесным вареньем, программа рассчитана на времяпровождение в кругу семьи или друзей. Фотографы предложат посетителям бесплатную фотосессию на фоне старинной усадьбы в ярких осенних красках. На территории пройдут концерты, мастер-классы и световое шоу. Регистрация доступна на сайте.

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Министерство культуры и туризма Московской области
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