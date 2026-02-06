Андрей Воробьев ознакомился с разработками школьников в технопарке «Исток – РТУ МИРЭА» во Фрязино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» во Фрязино. В рамках визита он ознакомился с разработками школьников, обучающихся в центре.

«Этот технопарк работает с сентября прошлого года. Тысяча школьников из инженерных и ИТ-классов Фрязина, Ивантеевки и Щелкова проходят здесь обучение. А всего в лекциях, мастер-классах и проектах уже приняли участие порядка 10 тыс. ребят. Важно, что даже школьники в технопарке могут получать практические задачи от специалистов Ростеха – проектировать и программировать, опираясь на реальные кейсы предприятия», - отметил губернатор.

Технопарк был создан НПП «Исток» им. Шокина», входящим в «Росэл» Госкорпорации Ростех, совместно с МИРЭА в рамках федерального проекта «Передовая инженерная школа». Это одна из передовых инженерных школ региона, где готовят кадры для предприятий.

В технопарке обустроены лаборатории с современным оборудованием, полигоны для подготовки сборной по БПЛА и международной «Битвы роботов».

Ребята, проходящие курс «Радиоэлектроника и СВЧ-технологии», представили губернатору собственную разработку. Это стационарное автономное устройство, осуществляющее радиоэлектронную борьбу с FPV-беспилотниками с помощью машинного зрения.

«Нам хочется не просто сделать макет, который демонстрирует потенциальные возможности, а чтобы устройство реально применялось, приносило пользу обществу», - рассказал ученик 10 класса СОШ №17 из Щелково Михаил Анисимов.

Обучение в технопарке начинается с 7 класса. Для ребят доступны курсы по программированию, кибербезопасности, проектированию радиоэлектронных изделий, схемотехнике и т.д. Здесь организуют лекции, мастер-классы и экскурсии на предприятия. В 10-11 классах добавляют стажировки и проектную работу.

На базе технопарка Ростех обучает школьников и студентов, развивая их проекты, и финансирует лучшие в формате бизнес-инкубатора.

«Мы открыли более 200 инженерных классов по всей стране, сотрудничаем с более чем 140 вузами и 200 колледжами, а также поддерживаем инженерные олимпиады. (...) Особое место в системе подготовки занимает технопарк «Исток — РТУ МИРЭА» во Фрязине. Это кузница инженеров в области СВЧ-электроники», - отметил заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Технопарк — часть системы подготовки кадров «школа — опорный вуз — предприятие». Его выпускники получат дополнительные баллы при поступлении в РТУ МИРЭА, могут продолжить обучение в рамках трека «Код Ростеха» и работать на предприятиях Госкорпорации Ростех.

«Нам важно, с одной стороны, вовлечь школьников в инженерно-техническое направление через практическую работу в высокотехнологичных лаборатория технопарка, а, с другой стороны, показать им траекторию своего дальнейшего развития в профессиональном плане в стенах Университета и на предприятиях-партнерах», - рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

