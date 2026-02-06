Губернатор Подмосковья проверил работу центра протезирования и реабилитации во Фрязино
Андрей Воробьев осмотрел центр «Исток-Орто» во Фрязино
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу центра протезирования и реабилитации «Исток-Орто» во Фрязино. Предприятие будет расширять производство импортозамещающего оборудования.
«Хочу вас поблагодарить за вашу работу, профессионализм. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они очень благодарны за результаты — это и реабилитация, и протезирование. Ребята молодые, планируют свое будущее и, конечно, от того, как идет восстановление, очень многое зависит. Поэтому еще раз спасибо вам большое», - обратился губернатор к сотрудникам предприятия.
Центр является частью ГК «Исток-Аудио», которая действует в регионе на протяжении уже 30 лет и является одним из лидеров в РФ по выпуску высокотехнологичных средств реабилитации. В центре производят протезы для верхних и нижних конечностей, в том числе для участников спецоперации. Здесь применяется индивидуальный подход к каждому пациенту, а также проводятся «школа ходьбы» и занятия для восстановления движений.
Центр сотрудничает с госпиталями Минобороны России и фондом «Защитники Отечества». Кроме того, он входит в программу фонда, в рамках которой ветераны СВО могут получить доплату к электронному сертификату на приобретение средства протезирования, если его стоимость выше номинала сертификата.
В центре доступно 20 коек. Помимо стационара обустроена жилая зона. Кроме того, доступен специальный микроавтобус для транспортировки пациентов. В центре трудятся свыше 40 специалистов и проходят стажировку студенты.
Подмосковье оказывает поддержку таким учреждениям. Так, центр получил здание по программе «Недвижимость за 1 рубль». В планах — расширить производство и локализовать высокотехнологичные комплектующие для протезирования. В реализацию проекта инвестируют порядка 800 млн руб. Первые серийные партии планируется выпустить уже в 2026 году.
В рамках визита Андрей Воробьев наградил ведущего техника-протезиста центра Андрея Кудряшова. Он оказал поддержку двум сотням бойцов и помогал военнослужащим, использующим протезы, в Курской области.
