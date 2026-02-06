Губернатор Подмосковья проверил работу центра протезирования и реабилитации во Фрязино

«Хочу вас поблагодарить за вашу работу, профессионализм. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они очень благодарны за результаты — это и реабилитация, и протезирование. Ребята молодые, планируют свое будущее и, конечно, от того, как идет восстановление, очень многое зависит. Поэтому еще раз спасибо вам большое», - обратился губернатор к сотрудникам предприятия.

Центр является частью ГК «Исток-Аудио», которая действует в регионе на протяжении уже 30 лет и является одним из лидеров в РФ по выпуску высокотехнологичных средств реабилитации. В центре производят протезы для верхних и нижних конечностей, в том числе для участников спецоперации. Здесь применяется индивидуальный подход к каждому пациенту, а также проводятся «школа ходьбы» и занятия для восстановления движений.

Центр сотрудничает с госпиталями Минобороны России и фондом «Защитники Отечества». Кроме того, он входит в программу фонда, в рамках которой ветераны СВО могут получить доплату к электронному сертификату на приобретение средства протезирования, если его стоимость выше номинала сертификата.

В центре доступно 20 коек. Помимо стационара обустроена жилая зона. Кроме того, доступен специальный микроавтобус для транспортировки пациентов. В центре трудятся свыше 40 специалистов и проходят стажировку студенты.

Подмосковье оказывает поддержку таким учреждениям. Так, центр получил здание по программе «Недвижимость за 1 рубль». В планах — расширить производство и локализовать высокотехнологичные комплектующие для протезирования. В реализацию проекта инвестируют порядка 800 млн руб. Первые серийные партии планируется выпустить уже в 2026 году.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/3

В рамках визита Андрей Воробьев наградил ведущего техника-протезиста центра Андрея Кудряшова. Он оказал поддержку двум сотням бойцов и помогал военнослужащим, использующим протезы, в Курской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в регионе оказывают поддержку участникам СВО, которые столкнулись с инвалидностью.