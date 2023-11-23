Андрей Воробьев передал семье Дмитрия Жарикова орден «За заслуги перед Московской областью»

Глава Московской области Андрей Воробьев вручил орден I степени Дмитрия Жарикова «За заслуги перед Московской областью» вдове Ольге и сыну Кириллу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается, что бывшего главу городского округа Подольск этой наградой отметили за вклад в развитие Подмосковья. Напоминаем, что Дмитрий Жариков скончался 10 октября, ему было 47 лет. Андрей Воробьев вручил орден вдове Ольге и сыну Кириллу. На церемонии также присутствовали коллеги Дмитрия Жарикова.

«Это был человек неравнодушный, которого очень уважал и я, и многие мои коллеги. От имени нашей команды хочу вручить вам орден «За заслуги перед Московской областью» I степени, чтобы вы знали — ваш муж, отец был достойным государственным деятелем и старался делать все, чтобы вверенная ему территория была в порядке. Это награда — наше уважение к Дмитрию Вячеславовичу и семье, которая его поддерживала, вдохновляла», — отметил Андрей Воробьев.

Дмитрий Жариков закончил Московское суворовское военное училище, затем — Военный университет Минобороны РФ. Был полковником юстиции в запасе. Кроме администраций г. о. Подольск и Серпухов, работал в прокуратуре Приволжского военного округа, Подольском гарнизоне, а также заместителем прокурора Смоленской области.